O jovem francês assinou um contrato de dois anos para sair do Campeonato do Mundo de Moto3 júnior para o Mundial A SIC58 Squadra Corse assinou um contrato de dois anos para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2021 com Lorenzo Fellon. O jovem Francês de 16 anos será o parceiro de Tatsuki Suzuki