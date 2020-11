Além dos 6 pilotos ainda com uma hipótese matemática ao título, há homens muito fortes atrás, todos com razões pessoais para brilhar antes da cortina final no Campeonato

Já sem hipóteses matemáticas de chegar ao título de MotoGP, mas ainda capazes de alterar o equilíbrio imiscuindo-se na luta, ainda há vários pilotos a considerar:

Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing) esteve em brasa, e depois de andar à frente no início da corrida, ficou no pódio da última vez e está agora a apenas 11 pontos de Dovizioso, pelo que poderia até ganhar um par de lugares no Campeonato com um bom resultado.

Outros nomes surgem, como Takaaki Nakagami, da Honda LCR Idemitsu, também em forma nas última corridas, tendo feito a sua primeira pole recentemente, e sem esquecermos que da última vez, o japonês igualou o seu melhor resultado ao acabar em quarto.

O piloto japonês tem sido mais rápido na segunda iteração na mesma pista e isso é bom sinal. Jack Miller (Ducati Pramac) dominou os treinos libres há uma semana e ainda não venceu este ano, pelo que o título de 10º vencedor da época lhe assentaria bem. Ele e Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) estão a uma pequena distância de Nakagami e ambos ficaram a seguir no GP da Europa.

O Português da KTM, por seu lado, ganhou em Valência em todas as classes em que competiu até agora e isso, saber que estamos num circuito onde já vencemos, é uma poderosa motivação.

E que dizer de Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing), que em qualquer altura pode recuperar o seu ritmo e saltar-lhes em cima?

O sul-africano resistiu a uma penalidade de longa volta para terminar em sétimo e, surpreendentemente, estabeleceu a volta mais rápida da corrida. Isso vê-o de novo à frente de Alex Márquez (Honda Repsol Team) na luta pelo Rookie do Ano, também… pelo que há muita coisa em jogo.

Nunca descontando igualmente Zarco, que já fez uma pole e um pódio, e Pecco Bagnaia, que já esteve tão perto uma ou duas vezes este ano e, já garantido na equipa de fábrica em 2021, não tem nada a perder…