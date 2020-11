Apesar de se qualificar apenas em 17º, Miguel Oliveira considerou os treinos de sexta-feira, passados a afinar a moto, um dia positivo

Miguel Oliveira pagou a fatura dos treinos molhados da semana passada, pois não tendo andando antes em Valência na categoria de MotoGP, utilizou hoje as duas sessões de Treinos Livres para recolher dados a bordo da sua KTM RC16.

Após qualificar inicialmente na 9ª posição da sessão da manhã, mas depois no Treino Livre da tarde acabar em 17º, embora tivesse chegado a andar em 13º perto do Top 10, o português da KTM Red Bull estava otimista e descreveu assim as sensações do dia:

“Diria que foi uma sessão positiva, apesar de termos tido algumas dificuldades neste segundo treino, que dificultaram a última saída para a volta rápida, porque algumas coisas na moto não estavam ainda bem afinadas…

“Portanto, amanhã, teremos que fazer um melhor trabalho no treino livre 3 para conseguirmos entrar diretamente na Q2.”