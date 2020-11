De uma sessão quase sem pilotos a frenesim em pista nos últimos minutos, o TL3 deu a Oliveira o ensejo de seguir diretamente para a Q2

Com a garantia de tempo seco amanhã, e portanto, pouco a ganhar por uma saída em Pista no molhado para os pilotos da frente, os primeiros minutos do Treino Livre 3 foram marcados por uma estranha ausência de motos em Pista com apenas dois nomes a aparecer na tabela, Quartararo e Savadori, com Espargaró a fazer uma volta e regressar a box, tal como Binder.

Quartararo, no entanto, insistiu na permanência em pista e começou a andar nos 1:35, mostrando aos outros que a pista já estava suficientemente seca para pneus slick, quando mais pilotos começaram a juntar-se ao treino, onde a 15 minutos do fim Morbidelli estava à frente, seguido de Viñales, Espargaró, Mir e Jack Miller, e com Oliveira em 16º.

Porém, no final da sessão, com Morbidelli a acabar por ser o mais rápido com o seu tempo de 1:30.168, Oliveira tinha-se elevado à sétima posição, a 0,681 da frente, garantindo assim a tão almejada passagem à Q2 diretamente ao ficar em 9º no agregado.