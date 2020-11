MotoGP, 2020,Valência: Mir realista na luta pelo título

O piloto da Suzuki sabe que está a um passinho do título, mas também que muito pode ainda acontecer Antes do pontapé de saída no Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana, o líder do Campeonato do Mundo Joan Mir da Suzuki Ecstar juntou-se aos seus três principais candidatos ao título na Conferência de Imprensa