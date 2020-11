Mir tem hipótese de assegurar o título de MotoGP para a Suzuki já este fim-de-semana na penúltima ronda da temporada, mas o que tem de acontecer?

Depois de garantir a tão aguardada vitória inaugural em MotoGP no Grande Prémio da Europa da última vez, Joan Mir, da Suzuki Ecstar, está agora a uns pontos da vitória final, depois de ter ampliado a sua vantagem para 37 pontos, a apenas duas corridas do fim.

Isso significa que o espanhol pode levantar a coroa de primeira classe no Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana se ocorrerem os seguintes resultados:

Mir acabar no pódio, não importa onde terminem os rivais.

Mir ser 4º, 5º ou 6º e Fábio Quartararo ou Alex Rins não vencerem

Mir ser 7º e Quartararo, Rins ou Maverick Viñales não ganharem

Mir ser 8º, 9º ou 10º e Viñales não ganhar, além de Quartararo e Rins não terminarem melhor que 3º.

Mir ser 11º e Viñales, Franco Morbidelli ou Andrea Dovizioso não vencerem, e Quartararo e Rins não terminarem melhor que 3º.

Mir ser 12º, 13º ou 14º e Morbidelli ou Dovizioso não vencerem, Viñales não terminar melhor que 3º, e Quartararo e Rins não terminarem no pódio.

Mir ser 15º e Morbidelli ou Dovizioso não vencerem, Viñales não terminar melhor que 3º e Quartararo e Rins não terminarem melhor que 5º.

Mir nem conseguir somar pontos, mas Morbidelli e Dovizioso não terminarem melhor que 3º, Viñales não terminar no pódio, e Quartararo e Rins não terminarem melhor que o 5º lugar.

Além disso, a Suzuki segue para o GP de Valência com sete pontos de vantagem sobre a Ducati no Mundial de Construtores de MotoGP e pode conquistar o título no Circuito Ricardo Tormo pela primeira vez na classe rainha desde 1982, se acontecer o seguinte: o primeiro piloto da Suzuki à meta somar 18 pontos a mais do que o primeiro piloto da Ducati, mais um ponto do que o primeiro piloto da Yamaha e não ceder mais do que três pontos.