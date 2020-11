As Ducati estiveram em força no TL2, com todas no Top 10 e Zarco a liderar grande parte do treino, acabando Miller à frente por 91 milésimas

Nem 10 minutos tinham decorrido da segunda sessão livre de MotoGP quando Alex Márquez caiu, uma queda lenta na Curva 2, com Zarco a mostrar-se o líder inicial indo para o topo da tabela a 15 minutos da sessão com um tempo de 1:31.053, seguido de Joan Mir, Morbidelli e Pol Espargaró.

Com Zarco em primeiro e Bagnaia em quinto, duas Suzuki, Mir em segundo e Rins sexto, e duas Honda, Crutchlow oitavo e Márquez nono, a vantagem era claramente das Ducati que com Petrucci também sétimo e Dovizioso 10º, tinha quatro pilotos nos primeiros dez.

No entanto, a 17 minutos do final Nakagami veio para a frente com um tempo de um 1:30.703, que eclipsou a marca de Zarco e com Miller em nono, havia outra Ducati no top 10 por troca com Dovizioso, enquanto Márquez vinha cair outra vez, mais uma vez ileso, desta na Curva 4.

No final, foi Jack Miller que surpreendeu a todos na Ducati da Pramac ao saltar para a frente com um tempo de 1:30.622 que bateu o de Nakagami por 91 milésimas…

Desta, Oliveira, mesmo melhorando o seu tempo em relação ao da manhã, não conseguiria entrar no Top 10, ficando em 17º, embora a apenas 0,7 segundos da frente.