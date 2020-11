Após uma curta mas retemperadora semana, sem provas no calendário do mundial, Miguel Oliveira está já a caminho de Valência onde a partir da próxima sexta-feira os motores arrancam para as três derradeiras provas do ano.

“Valência é interessante e das últimas vezes que lá competi venci…”

Ainda com a corrida realizada no Motorland bem viva na sua memória, o piloto de Almada encara o triplo confronto de encerramento de época com bastante ambição, face ao excelente resultado na corrida de fecho da dupla ronda de Aragón.

‘Estou naturalmente bastante animado para entrar nas três últimas provas do campeonato. Tem sido bastante intenso e por isso penso que estamos todos contentes por iniciar os eventos finais com motivação elevada. Valência é uma pista interessante e das últimas vezes que lá competi venci, o que me deixa ainda mais motivado para lá chegar. Vão ser dois fins-de-semana desafiantes, já o sabemos, com duas corridas consecutivas no mesmo local e para as quais temos que estar preparados desde o primeiro momento. Estou também muito animado pela derradeira ronda ser realizada em Portugal, o que me dá uma motivação extra para esta ‘tripla’.’

Miguel Oliveira leva para o Ricardo Tormo não apenas as cores da MEO, patrocinador do GP de Portugal, e da Hyundai Portugal, mas também o objetivo de continuar a subir entre os dez primeiros do campeonato, sem perder de vista a possibilidade de ganhar mais posições na classificação geral do mesmo. O asfalto valenciano é daqueles onde o piloto de Almada mais venceu e é por isso com moral elevada que inicia esta ‘viagem’ que vai terminar no Autódromo Internacional do Algarve