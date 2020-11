A Michelin está de regresso a Espanha, rumo ao penúltimo circuito do ano, com Valência a receber uma dupla, o Grande Prémio da Europa seguido pelo Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana, uma semana depois. Divers Michelin Technical Team GP Germany 2019 (Circuit Sachsenring) 5-7.07.2019 photo: MICHELIN

Valência é tradicionalmente o Grande Prémio de Fim de Época, mas este ano vai dar lugar a um novo circuito, pois o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal torna-se o circuito final do insólito calendário desta temporada. Antes disso, porém, a Michelin e o plantel de MotoGP enfrentam duas corridas no complicado e invulgar Circuito Ricardo Tormo. É a única pista totalmente fechada numa arena, com bancadas em torno das nove curvas à esquerda e cinco à direita, onde infelizmente devido às restrições causadas pelo Covid-19, não haverá fãs na pista para dar a habitual sensação vibrante que acompanha um Grande Prémio valenciano.

O layout anti-horário, apertado e tortuoso do circuito significa que será a única pista desta temporada onde toda a gama de pneus Michelin Power Slick será totalmente assimétrica para enfrentar os 4.005m de asfalto da pista, que vai encontrar condições bastante frias nesta altura do ano. Os compostos, disponíveis em macio, médio e duro, para a frente e traseira foram especialmente combinados para atender a estas exigências e às configurações do circuito. O design assimétrico terá a borracha mais dura do lado esquerdo, para lidar com o maior número de curvas nesse sentido e o aumento do stress que o lado do pneu enfrenta ao longo de cada volta, enquanto o lado direito apresentará um composto projetado para aquecer rapidamente nestas condições exigentes.

O tempo chuvoso tem sido uma característica em Valência nas últimas temporadas e com as corridas a decorrer em novembro a possibilidade da chuva chegar é bastante elevada. Com esta perspetiva suscetível de surgir, a Michelin terá uma gama de excelentes pneus Michelin Power Rain para gerir tais situações e dar aos pilotos a aderência final se alguma precipitação cobrir o circuito. Disponível em compostos macios e médios assimétricos para a frente e para a traseira, com uma extremidade esquerda mais dura, a atribuição para os dois eventos permanecerá a mesma tanto para os pneus de chuva como para os pneus slick.

A Michelin e os pilotos de MotoGP vão para a pista na sexta-feira para as habituais duas sessões de Treinos Livres. Sábado contará com mais sessões de treinos antes da importante Qualificação, que decide as posições da grelha para a corrida de 27 voltas. O Grande Prémio de Europa e o Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana seguirão o mesmo horário com a primeira corrida a decorrer às 13.00 horas no domingo, 8 de novembro, e o segundo evento agendado para domingo, 15 de novembro, no mesmo horário de início.

Piero Taramasso, Manager da Michelin Motorsport duas rodas: “Esta tem sido uma temporada invulgar e que tem sido complicada com um tempo muito estranho, mas agora que chegamos ao final do ano estamos a caminho de um circuito onde sabemos o que se pode esperar, pois visitamos Valência nesta altura do ano num calendário normal. Antecipamos manhãs muito frias e o traçado específico da pista com as suas curvas apertadas e retas curtas, significa que é uma das poucas pistas para a qual temos uma gama completa de slicks assimétricos para a frente e para trás.”

“Na verdade é a única esta temporada após o cancelamento de Sachsenring e Phillip Island. O pneu passa muito tempo à esquerda, por isso nunca arrefece realmente, mas inversamente a direita não é usada muito, por isso precisa de aquecer rapidamente quando é necessário, por isso temos de misturar a combinação perfeita de compostos para dar o melhor emparelhamento para satisfazer todos os pilotos, bem como lidar com o desafio do tempo e as características da pista. Serão dois fins-de-semana muito exigentes, mas com experiência passada sabemos o que esperar, venha chuva, sol ou frio.”