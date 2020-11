Após 10 dias de quarentena em Andorra, o piloto da Red Bull KTM Tech3 produziu um teste positivo para Covid-19, e fica excluído de Valência

Após 10 dias de quarentena na sua casa de Andorra, depois de ter estado em contacto próximo com o irmão e assistente, que testara positivo para Covid-19 na semana passada, Iker Lecuona, da KTM Red Bull Tech3, viajou para Valência de madrugada para competir no TL3 e no resto do Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

À sua chegada, o piloto da KTM Red Bull Tech3 teve de ser submetido a mais um teste de zaragatoa, produzindo um resultado positivo.

Por isso, Lecuona tem de faltar ao GP de Valência deste fim de semana, mas será submetido a mais testes, esperando poder participar na final da temporada de 2020, na próxima semana. Felizmente, o espanhol não apresenta nenhum sintoma.

Hervé Poncharal, Team Manager: “Temos más notícias hoje. Apesar de Iker ter sido testado negativo três vezes, o último teste que fez esta manhã à entrada do circuito revelou-se positivo. Por isso, não poderá entrar no circuito e participar no Grande Prémio de la Comunitat Valenciana. Será testado para perceber se poderá voar até Portugal para participar no último Grande Prémio da temporada em Portimão.”