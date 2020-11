MotoGP, 2020, Valência: Holgado lidera na Red Bull Rookies

No primeiro treino da Red Bull Rookies esta manhã, Daniel Holgado foi o mais rápido O Espanhol suplantou o anterior vencedor Pedro Acosta e o rápido Uriarte para se colocar no topo da sessão com um tempo de 1:41.486. Ao longo da sessão estiveram em evidência também outros regulares, como Salvador, Guevara, Alonso ou Zonta