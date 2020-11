No ano passado, Miguel Oliveira esteve ausente em Valência devido a uma lesão no ombro. No entanto, tem boas memórias do circuito. Agora quer criar novas memórias, e com Iker Lecuona ausente, a equipa poderá concentrar-se no português

Miguel Oliveira falhou o GP de Valência do ano passado devido a uma cirurgia ao ombro. Nessa altura, Iker Lecuona estreou-se na classe rainha. Desta vez, vão competir juntos para somar pontos pela equipa da KTM Red Bull Tech3.

Nos Mundiais, o português, que venceu o GP da Estíria, chega em décimo lugar, após uma sólida prestação no GP de Teruel com o 6º lugar, que quer usar como trampolim.

Oliveira disse há dias a propósito: “Tem sido um Campeonato intenso, por isso é bom chegar às última 3 provas tão motivado. Valência é um traçado bonito, que me agrada e nas duas últimas vezes que lá fui, ganhei. Com duas provas seguidas no mesmo circuito, serão dois fins-de-semana desafiantes e temos de estar prontos desde o início. É o início dos últimos três encontros e estou muito motivado.”

Iker Lecuona terminou em nono em Aragón, confirmando o seu melhor resultado da temporada até agora e antes da corrida em casa, tinha dito: “(…) Aprendi muito nas duas corridas em Aragón, e quero continuar a trabalhar e voltar ao top 10. Sei que tenho o nível para o fazer.”

No entanto, hoje saiu a noticia de que o Espanhol não será autorizado a viajar para Valência…

Hervé Poncharal, o team manager, confia em Oliveira para desempenhar um bom papel: ” Valência é sempre uma pista difícil com uma moto de MotoGP. O objetivo é sempre lutar pelo top 8. Espero que o tempo esteja do nosso lado. Estamos em Novembro, e o traçado em Valência pode sempre ficar frio e molhado, que dificulta as coisas.”

Os pilotos de MotoGP vão começar os treinos na sexta-feira de manhã, às 9:55. A prova começa no domingo, às 13:00, e marca o ponto alto do fim-de-semana de corrida no Circuito Ricardo Tormo.