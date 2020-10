O CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, diz que o recolher obrigatório em Espanha provocado pela crise do Covid “não afeta” as próximas rondas de MotoGP de Valência

Segundo o CEO da Dorna, as próximas rondas do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 não serão afetadas pela decisão do governo espanhol de aprovar um Estado de Alarme em resposta ao aumento dos casos de Covid.

“Neste momento nada mudou. Um estado de alarme em Espanha, em princípio, não afeta a nossa situação”, disse Ezpeleta.



As novas medidas incluem um recolher obrigatório nacional entre as 23:00 e as 06:00, com uma hora de flexibilidade para cada região.

“Estamos a trabalhar durante a corrida, e se houver restrições de movimento depois das 22:00 até de manhã, isso não nos afeta”, acrescentou Ezpeleta.

“Neste momento podemos continuar. De qualquer forma, estamos em estreito contacto com as autoridades em cada lugar, e no momento não recebemos qualquer tipo de informação sobre isso.”

A situação tornar-se-ia mais complicada se fossem impostas restrições de viagem entre cada região.

Entretanto, Ezpeleta está confiante de que a MotoGP demonstrou que os seus protocolos de teste e monitorização podem detetar e isolar casos de Covid antes da transmissão generalizada.



O caso de Covid mais importante até agora foi o do nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi, forçado a perder as duas rondas de Aragón.

Jorge Martin (Moto2) e Tony Arbolino (Moto3) também já foram obrigados a faltar a provas.

“Estamos a controlar os casos, houve alguns na Áustria, e houve uma ou duas pessoas que estiveram em casa e depois têm alguns problemas antes de regressarem, alguns pilotos e alguns trabalhadores no paddock”, disse Ezpeleta.



“Mas o mais importante é que, através dos testes que estamos a fazer, somos capazes de controlar tudo e saber qual é a situação.”

“Neste momento, não vemos nenhum problema no futuro, mas repito, estamos em estreito contacto com as autoridades em cada lugar. Os restantes Grandes Prémios são Valência e Portimão, e neste momento não recebemos qualquer situação de dúvida.”

As rondas de Valência estão marcadas para 8 e 15 de Novembro, com a final portuguesa a 22 de Novembro.