Depois de ter estado na pole e ter sido parte de uma primeira fila toda KTM ao lado de Espargaró e Binder, Oliveira acabaria em 10º perante uma carga furiosa que fez a pole mudar de mãos 3 vezes

Fábio Quartararo pareceu ter ultrapassado finalmente os problemas da sua Yamaha Petronas quando foi para o topo da sessão qualificativa deixando Morbidelli em segundo com Espargaró e Nakagami a seguir.

Originalmente, Miguel Oliveira era quinto com o surpreendente Aleix Espargaró perto do topo, mas a seguir, Oliveira saltou para pole com 1:30.839, talvez cedo demais, mas o tempo era fabuloso e deixou Fábio Quartararo em segundo.

Logo a seguir para gáudio da boxe da KTM, Binder foi ainda mais rápido que Oliveira, fazendo um 1:30.763 e Quartararo carregava de novo na terceira posição, salvando uma queda mesmo à justa no final da reta.

A seis minutos do final, a maioria dos pilotos tinha vindo à box e regressava com pneus frescos para o ataque final, um traseiro macio com um dianteiro médio no caso de Miguel Oliveira.

Ainda por cima, Pol Espargaró estava também à carga fazendo a KTM sonhar com uma fila da frente toda laranja, o que aconteceu logo a seguir quando Espargaró fui para segundo mas vim a dois vídeos estragar a festa ao ir para a frente a três minutos do fim com o tempo de 1:30 645,mMelhorado logo a seguir por Jack Miller na Ducati Pramac.

A seguir Espargaró ainda ripostou para segundo e o último minuto e meio foi tenso com Zarco perto e Morbidelli a carregar também para fazer a pole a um minuto do fim com 1:30.191.

MotoGP, Qualificação, Top 10

121F. Morbidelli1:30.191243J. Miller+0,096330T. Nakagami+0,26045J. Zarco+0,329544P. Espargaró+0,362612M. Viñales+0,454741A. Espargaró+0,466863F. Bagnaia+0,480933B. Binder+0,5461088M. Oliveira+0,590