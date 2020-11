No Grande Prémio de Pietramurata, Jago Geerts (5.º/1.º) fez o que podia mas não conseguiu evitar a conquista do título de campeão do mundo de MX2 por parte de Tom Vialle (1.º/23.º). The post MX2, Pietramurata: Vitória de Geerts na coroação de Vialle first appeared on Offroadmoto.