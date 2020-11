Todos lideram uma das três categorias do campeonato do mundo, respetivamente MotoGP (Mir), Moto2 (Bastianini) e Moto3 (Arenas), mas Joan Mir é aqueles que mais hipóteses tem de se sagrar campeão, já este domingo, em Valência. Mas claro… preferíamos que a profecia do destino fosse outra, adiando a obtenção dos três títulos mundiais para Portimão, o que até não é impossível!

Joan Mir pode ser proclamado campeão do mundo de MotoGP este domingo no circuito Ricardo Tormo. Para o conseguir, a melhor forma de o fazer é terminar no pódio. Não dependeria assim de ninguém. O problema é que Mir larga amanhã da quarta fila da grelha de partida, do 12º lugar, tendo-se qualificado atrás de Miguel Oliveira e Fábio Quartararo. Mas sucede que, Quartararo e Alex Rins, que estão a 37 pontos do ’36’ da Suzuki, também não fizeram uma boa qualificação para a segunda corrida em Valência. O ‘Diabo’ francês alcançou o 11º lugar e o parceiro de Mir na Suzuki, Rins ficou-se pelo 14º lugar.

Passando à Moto2, Enea Bastianini tem mais complicada tarefa, já que lidera o mundial com apenas seis pontos de diferença para Sam Lowes. Além disso, o italiano parte amanhã do 12º lugar na grelha de partida, ainda assim bem melhor que o piloto britânico da Marc VDS, 18º na grelha de Valencia. Luca Marini, com menos possibilidades que os dois primeiros cclassificados no Mundial de Moto2, também partirá de uma posição intermédia, 10º. Quem fez o melhor dos aspirantes é Marco Bezzecchi (3º).

E finalmente a Moto3 onde Albert Arenas é destes três candidatos o que tem a tarefa mais complicada para ser campeão este fim demana. O líder da Moto3 tem apenas três pontos de vantagem sobre Ai Ogura. O catalão tem garantido o sexto lugar na grelha, um lugar à frente dos japoneses Ogura e Suzuki.

As contas para os títulos nas 3 categorias

Joan Mir será coroado campeão de MotoGP se…

– Subir ao pódio.

-Terminar em 4º, 5º ou 6º, e Rins e Quartararo não vencerem.

-Terminar em 7º e Rins, Quartararo e Viñales não vencerem.

-Terminando em 8º, 9º ou 10º, Viñales não vence e Quartararo e Rins não são 1º ou 2º, seja qual for a ordem entre eles.

-Terminar em 11º, Viñales, Morbidelli ou Dovizioso não vencem e Quartararo e Rins não são melhores que 3º.

-Terminando em 12º, 13º ou 14º, Morbidelli ou Dovizioso não vencem, Viñales não passa de um 3º e Quartararo e Rins não subirem ao pódio.

-Termina em 15º, Morbidelli ou Dovizioso não vencem, Viñales não passa de um 3º e Quartararo e Rins não passam de um 5º.

-Não pontuar (16º ou pior, ou abandono), Morbidelli e Dovizioso não passarem de 3º, Viñales não terminar no pódio, e Quartararo e Rins não ficarem acima do 5º lugar.

Enea Bastianini será campeão de Moto2 se…

– vencer a corrida, Sam Lowes terminar em 11º ou pior e Luca Marini terminar em terceiro ou abaixo disso.

– terminar em segundo, Sam Lowes terminar em 16º ou pior, Luca Marini terminar em 4º ou pior e Marco Bezzecchi não vencer.

Albert Arenas será campeão de Moto3 se…

– ganhar a corrida e Ai Ogura terminar em 13º ou pior.