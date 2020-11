Depois de conhecida a sentença do Tribunal Arbitral do Desporto, a Aprilia emitiu um comunicado em que diz continuar a apoiar o Italiano, mas também admite que tem de considerar outras opções agora

A Aprilia sempre se manifestou pelo lado do piloto italiano desde o momento em que este acusou uma substância proibida num teste de doping. Num comunicado divulgado logo após o conhecimento da sentença do TAD, a marca italiana mantém essa posição, afirmando:

“Os valores desportivos e éticos da Aprilia incluem tolerância zero a qualquer prática proibida pelos regulamentos e implica aceitar decisões dos julgamentos embora, nesta ocasião, a decisão pareça ir além do que julgamentos anteriores emitidos pela Federação Internacional, documentos do caso e provas científicas levavam a crer”.

“Desde o início deste caso que a Aprilia Racing esteve do lado do piloto e mesmo nesta altura, apoiam-no, tendo acreditado e continuado a acreditar que ele agiu de boa fé”.

A Aprilia tinha estado a aguardar a decisão do TAD para concluir o seu alinhamento de MotoGP para 2021, na esperança de Iannone fosse ilibado.

A equipa italiana planeava manter e Andrea Iannone, mas agora terá que avançar com outros planos para colocar alguém ao lado de Aleix Espargaró, mas o mercado de pilotos está praticamente definido, ficando apenas Crutchlow como um possível candidato de dentro da MotoGP e com Savadori a fazer uma exibição muito pobre no GP da Europa, Smith permanece uma hipótese… mas muitas outras possibilidades se levantam, fora da classe e até do Campeonato.