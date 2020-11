O fabricante de fatos Alpine Stars partilhou os números por detrás da queda do piloto da Honda no GP de Valência

Alex Márquez deu uma monumental cambalhota na curva 11 no Grande Prémio de Valência, que foi suficiente para fazer o seu estômago vibrar. Catapultado pelos ares pela sua RC213V quando ia atrás de Andrea Dovizioso da Ducati e mesmo à frente de Brad Binder da KTM, o atual Campeão do Mundo de Moto2 aterrou no asfalto de costas com uma força de 23,6G.

Os motociclistas são gladiadores. Apesar do impacto incrivelmente pesado, o duplo pódio de MotoGP de 2020 voltou com a sua segunda moto para tentar conquistar um lugar na Q2.

Nos exames hospitalares, felizmente, viu-se que o espanhol não tinha quaisquer ossos partidos e, mais tarde, apesar de dorido, completou a prova de 27 voltas em Valência.

Agora, a Alpinestars, fabricante do fato de Alex Márquez, divulgou os dados do acidente.

O relatório mostra que o dispositivo de airbag da Alpinestars disparou em apenas 0,2 segundos, 0,7 segundos antes do primeiro impacto com o solo.

Por outras palavras, Alex Márquez esteve pendurado no ar por quase um segundo. Depois, após o impacto inicial de 23,6G, Alex Márquez viajou pelo chão por mais 2,3 segundos.