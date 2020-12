A organização de caridade oficial do MotoGP continua a angariar fundos para comunidades africanas afetadas pela pandemia Com a ajuda de pilotos, equipas e da Dorna, todos podem dar uma mão aos mais necessitados

Com a temporada de MotoGP de 2020 no final, os fãs ainda podem aproximar-se dos seus heróis e licitar memorabilia assinada no leilão de Natal online da Two Wheels for Life – Duas rodas para a vida.

Cada item de uma série de grandes nomes do desporto estará disponível para licitar durante três semanas, e o leilão vai decorrer durante as férias de inverno até que todos os itens sejam vendidos, angariando fundos importantes para programas apoiados pela TWL em África.

O ano de 2020 acolheu um Campeonato do Mundo de MotoGP muito diferente, com restrições provocadas pelo Covid-19 que proibiram espectadores e fãs de ver a modalidade de perto e acesso pessoal limitado na maioria dos circuitos. Infelizmente, isso também obrigou à restrição das habituais atividades de angariação de fundos da Two Wheels for Life, numa altura em que as comunidades rurais de muitos países africanos precisam mais do que nunca de abastecimento de equipamentos de saúde, com recursos médicos básicos já escassos antes do ataque da pandemia.

Embora o Dia Anual dos Campeões não pudesse ir em frente, a Dorna tem trabalhado de perto com a Two Wheels for Life para organizar a recolha de itens para caridade para leiloar durante as férias de Natal.

Com a ajuda de pilotos, equipas e da Dorna Sports, todos ainda podem dar uma mão aos mais necessitados nesta época festiva para garantir que as atividades e ações financiadas pela Two Wheels for Life possam continuar graças a este leilão virtual.

Os itens disponíveis para leilão incluem luvas assinadas pelo Campeão Mundial de MotoGP de 2020 Joan Mir da Suzuki Ecstar e sabonetes assinados pelo nove vezes campeão do mundo Valentino Rossi da Yamaha Monster Energy, bem como botas, luvas e outras peças únicas de recordação assinadas por Andrea Dovizioso da Ducati Team, Maverick Viñales da Yamaha Monster Energy, Danilo Petrucci da Ducati Team, Alex Rins da Suzuki Ecstar e muito mais.