MotoGP 2020: Tributos a Kobe Bryant Bryant foi um dos maiores da modalidade durante 20 anos.





Após a trágica morte de um dos maiores desportistas do mundo, o jogador de basquete dos L A Lakers Kobe Bryant, “Mamba”, que faleceu vítima da queda de um helicóptero em que seguia com mais 5 pessoas, incluindo uma das filhas, na Califórnia, alguns membros da comunidade dos Grandes Prémios enviaram as suas condolências.

Estrelas do MotoGP como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Alex Rins, Enea Bastianini, Joan Mir, Tito Rabat, Dominique Aegerter e outros homenagearam uma estrela mundial que foi uma inspiração e um herói para muitos, com mensagens de pesar nas redes sociais. Aqui fica o nosso DEP.