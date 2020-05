Alguns dos mais conhecidos pilotos da MotoGP conseguiram dirigir-se ao Circuito de Barcelona-Catalunha à medida que as restrições de bloqueio começam a facilitar as deslocações e atividades normais e fazer algumas voltas lançadas no Circuito da MotoGP.

Vierge treinou numa R6

As restrições de bloqueio do Covid 19 em toda a Europa começam a ser levantadas lentamente, e os pilotos de MotoGP estão a ter a oportunidade de voltar a andar de moto pela primeira vez em mais de dois meses.

Em Itália, já se rodou em vários circuitos e Kartódromos. Em Espanha, vimos isso primeiro no Circuito de Pas de la Casa em Andorra, e agora também em Barcelona.

Rins na boxe com tripulação mínima e GSXR de estrada

Três estrelas da modalidade puderam dar umas voltas ao Circuito de Barcelona-Catalunha, depois das diretrizes em toda a Catalunha terem permitido a Alex Rins, da Equipa Suzuki Ecstar, Xavi Vierge, da Petronas Sprinta Racing, e Gabriel Rodrigo, de Kömmerling Gresini de Moto3, intensificarem o seu treino, embora usando motos da variedade de estrada, uma GSXR1000 no caso de Rins e uma Yamaha R6 no caso do piloto de Moto2.

Foi uma oportunidade de rodar

Os pilotos de todas as classes estão a ter a oportunidade de voltar aos circuitos esta semana, em particular em toda a Espanha e Andorra.

Posts nas redes sociais de Maverick Viñales da Yamaha Monster Energy e Pol Espargaró da KTM Red Bull Factory Racing mostraram a dupla a desfrutar da sensação de fazer um cavalinho em pista mais uma vez, no início da semana.

Agora, Rins conseguiu ir a uma pista do calendário de MotoGP depois de passar quatro horas no traçado dos arredores de Barcelona na manhã desta quinta-feira.

Ana Carrasco, do “outro” Mundial, que já disse que gostaria de chegar à MotoGP um dia, também esteve presente em pista.