Depois de quase oito meses de pausa nas corridas, para além do Grande Prémio no Qatar, em breve voltaremos a correr. Um dos que se tem estado a preparar é o Italiano Arbolino, que além de participar nums treinos de MX, falou sobre como se tem sentido emocional e fisicamente.

“O Qatar agora parece um pouco distante, mas foi uma corrida com a qual não fiquei satisfeito. Podia ter acabado melhor. Agora começamos de novo de Jerez, emocionalmente estou muito concentrado e confiante. Esperamos mostrar o que não conseguimos no Qatar.”

“Tomei esta quarentena positivamente, tenho-me mantido em forma durante esta pausa a treinar de forma diferente, dadas as limitações, aproveitei para trabalhar nos músculos que noutros tipos de treino não desenvolvo o suficiente.”

“Quanto ao título de Moto3, acho que há mais alguns candidatos do que no ano passado. Estou bem preparado para enfrentar a temporada, mas há muitos pilotos fortes, ainda não se pode dizer quem será capaz de começar forte logo de imediato. Haverá muita coisa, vou ficar de olho nos pilotos da Petronas, Leopard e Gresini, mas não serão os únicos. Está tudo em aberto.

A moto deste ano, em comparação com a de 2019, é muito semelhante, embora o meu corpo tenha mudado e, portanto, o meu lugar e posição na moto mudam simplesmente porque me tornei um pouco mais alto. Será importante encontrar a configuração imediatamente, mas já a encontramos durante os testes de inverno e no Qatar. As Honda definitivamente têm a oportunidade de fazer bons resultados.”

“Para me prepara para Jerez, estou a treinar mais com a moto de cross do que em anos anteriores porque é um tipo de treino muito completo, treinas muitos músculos e trabalhas na resistência, assim como é muito divertido. Estou a pressionar fortemente em todos os aspetos, mentalmente e fisicamente. Quero estar preparado para esta temporada, estar 100% preparado e provar que não perdi nada”

“Não acho que correr sem público vá afetar os resultados, mas emocionalmente pode fazer a diferença. Talvez não possamos nos expressar tanto como quando o público está lá para nos apoiar. Mas no final os pontos serão sempre os mesmos no final de cada corrida, por isso teremos de nos concentrar e tentar acumular o máximo possível.”

“Com um Campeonato muito compacto, será fundamental que não haja enganos, que eu seja consistente e mantenha sempre a concentração. Na Moto3 é preciso ter sempre cuidado. Será muito importante começar em forma e é isso que estou a tentar fazer. Chegar a Jerez a 100%, para manter o ritmo em todas as corridas de lá até ao final da temporada.”

O pessoal das equipas reduzido ao mínimo, provavelmente vai fazer mais diferença na MotoGP, mas em Moto3, sendo já tudo muito mais básico, não acho que tenha grandes consequências. No meu caso, não vou perder ninguém na minha equipa.”

“Ainda não fiz planos para 2021, mas quero ir para o Moto2. Quero terminar esta época o melhor que puder e fazer o salto de categoria.”

“ A decisão de ficar na Moto3 aos 20 anos foi minha, podia ter ido para o Moto2 antes, mas acho que é importante dar todos os passos, aprender a 100% de cada categoria e chegar ao MotoGP pronto, mas sem ser muito velho.”

“Quero chegar às corridas 200% pronto. Na minha cabeça há os treinos, a corrida, o meu desporto. Sou assim, não me importo de ter que desistir de outras coisas para poder chegar onde quero.”