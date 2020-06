Na quarta-feira antes da abertura da temporada, os pilotos de todas as classes do Campeonato do Mundo vão poder participar em testes adicionais no circuito de Jerez.

Antes do Mundial recomeçar em Jerez, a 19 de Julho, os pilotos de todas as classes do Campeonato do Mundo vão ser autorizados a rodar na pista para fins de treino.

Depois de uma pausa de meses, as estrelas do GP não vão ter de saltar para as corridas a frio, porque na quarta-feira, antes do primeiro fim-de-semana de corridas ainda há um dia de teste no circuito de Jerez.

No dia 15 de Julho, não só os pilotos das três classes do Campeonato do Mundo, mas também os pilotos de MotoE poderão sair para se habituarem ao trabalho na pista novamente. Algumas das estrelas do GP já fizeram testes privados antes, como temos vindo a noticiar. Alguns consguiram sair em Andorra, outros em Misano ou no Red Bull Ring e, no caso de Miguel Oliveira, até no Estoril através de se inscrever na provca de abertura do CNV, que incidentalmente foi o primeiro Campeonato Nacional a efectuar um regresso às pistas a nível Europeu!

Na semana do GP, nem todas as classes terão o mesmo tempo para treinar: enquanto os pilotos de MotoGP completam duas sessões, cada uma com a duração de 1,5 horas, de manhã a partir das 10:00 e à tarde a partir das 14:00, os pilotos de Moto2 e Moto3, com muito menos que afinar, terão de se contentar com duas sessões de treino de 40 minutos.

Os pilotos da MotoE, cujas motos são idênticas entre elas, vão estar em pista durante 30 minutos no início e no fim do dia.

Isto deve ser suficiente para alguns se prepararem para o treino de sexta-feira, quando todas as classes completarão duas sessões como de costume.

No dia seguinte, a ação de qualificação começa ao meio-dia: a partir das 12h35, as estrelas de Moto3 estão em contra-relógio antes do quarto treino livre e a qualificação para o MotoGP, que é realizada a partir das 13h30.

Os pilotos de Moto2 vão estar no programa a partir das 15.05, antes de os pilotos da MotoE também poderam lutar pela pole.

A corrida de Domingo começa com o aquecimento das três classes, às 10h05 os pilotos de MotoE iniciam a prova, que será de nove voltas, às 11:00 horas as Moto3 entram em ação, seguindo-se depois a prova do Campeonato do Mundo de Moto2, antes das estrelas da primeira classe começarem às 14:00, na primeira corrida de MotoGP da temporada.

Horários dos Treinos suplementares

Quarta-feira, 15 Julho



8h30 às 9h00: Teste de MotoE

09h10 às 9h50: Teste de Moto3

10h00 às 11h30: Teste de MotoGP

11h40 às 12h20: Teste de Moto2

12h30 às 13h00: Teste de MotoE

13h10 às 13h50: Teste de Moto3

14h00 às 15h30: Teste de MotoGP

15h40 às 16h20: Teste de Moto2

16h30 às 17h00: Teste de MotoE

Quinta-feira 16 de Julho

Das 10:00 às 17:00, a Verificação Técnica terá lugar para todas as MotoGP.

A Conferência de Imprensa pré-evento está marcada para as 17h00.

17h50: Foto de grupo dos pilotos da MotoE na grelha de partida

18h10: Foto de grupo com todas as motos de MotoGP na grelha

18h30: Foto de grupo com todos os pilotos de MotoGP no local de partida

(As fotos do grupo para Moto3 e Moto2 já se realizaram no Qatar).

Sexta-feira 17 de Julho

9h00 – 9h40: Moto3, FP1

9h55 – 10h40: MotoGP, FP1

10h55 – 11h35: Moto2, FP1

11h50 – 12h20: Copa MotoE FP1

13h15-13h55: Moto3, FP2

14h10 -14h55: MotoGP, FP2

15h10-15h50: Moto2, FP2

16h50 – 17h20: MotoE FP2

Sábado, 18 Julho

9h00 – 9h40: Moto3, FP3

9h55 – 10h40: MotoGP, FP3

10h55 – 11h35: Moto2, FP3

12h35 – 12h50: Moto3, Qualificação 1

1-13:15: Moto3, Qualificação 2

13h30 – 14h00: MotoGP, FP4

14h10 – 14h25: MotoGP, Qualificação 1

14h35 -14h50: MotoGP, Qualificação 2

15h05-15h20: Moto2, Qualificação 1

15h30 -15h45: Moto2, Qualificação 2

16h40: E-Pole da MotoE

Domingo, 19 Julho

8h20 – 8h40: Moto3, aquecimento

8h50 – 9h10: Moto2, aquecimento

9h20 – 9h40: MotoGP, aquecimento

Horários de início das corridas

10h05: Copa MotoE (9 voltas)

11h00: Moto3, corrida (22 voltas)

12h20: Moto2, corrida (23 voltas)

14h00: MotoGP, corrida (25 voltas)