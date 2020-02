MotoGP 2020: Test de Sepang começa com Quartararo na frente A Yamaha Petronas começou em grande, mas a Malásia é a pista de casa da equipa... desporto MotoSport desporto/motogp-2020-test-de-sepang-comeca-com_5e3d423dd617441277ac6705





O Teste Oficial de Sepang começou mais ou menos de acordo com as expetativas e com uma boa seleção de marcas presentes entre os homens da frente, mas com a ausência de Márquez no Top 10.

Surpreendente foi a Aprilia Racing Team Gresini de Aleix Espargaró, que se sentou no topo na primeira hora. Um 1:59.427 na sua quarta volta voadora demonstra o progresso da RS-GP de 2020, enquanto também provava que o espanhol está no rimto após o teste de shakedown.

O irmão Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory) também chegou ao topo, chegando a andar em 2º, pelo que a Aprilia e KTM continuam a parecer impressionantes nas primeiras etapas de 2020. A lenda da MotoGP Dani Pedrosa também está no caminho certo com a KTM, o tricampeão do mundo a pouco mais de um segundo do 1º.

Logo a seguir, Fabio Quartararo foi o mais rápido na Yamaha Petronas recém-apresentada na véspera, enquanto o seu colega de equipa Morbidelli também brilhou, únicos abaixo do segundo 59, mas em terceiro aparecia Alex Rins na Suzuki.

Cal Crutchlow em forma era a primeira Honda e Miller a Ducati mais rápida, fazendo antever boa réplica das formações satélite aos oficiais ao longo da época.

Viñales em 6º e Rossi em 10º colocavam a Yamaha oficial no mapa, e a nova Aprilia RS GP está a provar-se eficiente, com Aleix a bater o irmão Pol na KTM em 7º e 8º respetivamente.

Tempos Manhã do Dia 1 Sepang

1 20 F. Quartararo – Yamaha Petronas 1:58.945 2 21 F. Morbidelli – Yamaha Petronas +0.051 3 42 A. Rins – Suzuki Ecstar +0.250 4 35 C. Crutchlow – Honda LCR +0.289 5 43 J. Miller – Ducati Pramac +0.291 6 12 M. Viñales – Yamaha Monster +0.422 7 41 A. Espargaró – Aprilia Gresini +0.482 8 44 P. Espargaró – KTM Red Bull +0.591 9 36 J. Mir – Suzuki Ecstar +0.623 10 46 V. Rossi – Yamaha Monster +0.624