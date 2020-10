No que foi quase uma limpeza da Honda nos primeiros três lugares do TL2, Viñales intrometeu-se nos últimos segundos para colocar uma Yamaha no topo, entre as Honda de Nakagami e Crutchlow.

A chegada de tempo mais ameno a Aragón homogeneizou mais o campo de MotoGP, com Morbidelli inicialmente a liderar sobre Espargaró, mas eventualmente Nakagami a vir de novo para a frente.

Desta porém não seria Alex Márquez a brilhar cedo, mas sim Zarco na Ducati negra da Esponsorama, terceiro sensivelmente a meio da sessão, enquanto Oliveira, até aí 9º, desaparecia do fundo do Top 10.

Embora ainda se rodasse abaixo dos tempos da manhã de Márquez, logo a seguir Nakagami viria liderar com 1:48.354 e um pouco mais abaixo, Quartararo brincava a ser a sombra de Joan Mir, decerto para avaliar o que o líder da tabela tinha para oferecer.

A 10 minutos do fim, quando muitos pilotos foram mudar pneus, Espargaró, dos únicos em pista com um médio na traseira, contra a escolha mais universal do macio, tinha saltado para segundo com a KTM, mas no regresso com pneus frescos a quatro minutos do final, seria Mir a ir para o topo da tabela e Oliveira já carregava para 8º, a 0,6s do tempo da frente.

Porém, Nakagami tinha resposta e voltava ao topo expulsando Márquez do top 10, ao mesmo tempo que Crutchlow chegava a terceiro e Bradl era de novo sexto, prenunciando outra boa sessão para a Honda.

Os últimos segundos foram tensos com Lecuona, incrivelmente, a subir para terceiro a apenas quatro décimas do tempo rápido de Nakagami, de 1:47.782 e Márquez a entrar de novo no top 10 à justa em 9º, mesmo à frente de Viñales, enquanto Crutchlow melhorava para segundo…

À bandeira, com Mir e Rins agora quarto e quinto nas Suzuki, pouco faltou para serem três Honda nos 3 primeiros lugares, com Márquez 9º e Bradl 10º a colocarem todas as RCV no top 10, porém Viñales ainda carregava e acabou por colocar a sua Yamaha Monster em segundo lugar, rejeitando Bradl do Top 10, com Oliveira a seguir em 12º…