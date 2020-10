MotoGP, 2020, Teruel: Quartararo (8º) “Nos treinos estive bem mas na corrida não tinha aderência”

No final da corrida de Teruel, o francês que mantém o segundo lugar no campeonato, tentou explicar os motivos do seu fraco desempenho, um oitavo lugar e distante do companheiro de equipa Franco Morbidelli, o vencedor. ” É difícil comentar sobre a corrida de hoje” – explicou o piloto da Yamaha, visivelmente irritado – “porque