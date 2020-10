Depois de melhorar significativamente o resultado do primeiro GP de Aragón, ao terminar em quarto lugar no GP de Teruel, Pol Espargaró elogiou a cooperação entre as duas equipas da KTM no Mundial de MotoGP

No primeiro GP de Aragón, nenhum piloto da KTM acabou no Top 10, no entanto uma semana depois Pol Espargaró ficou feliz com o 4º lugar, com Miguel Oliveira em 6º e Iker Lecuona em 9º a colocarem mais duas RC16 no Top 10.

“Depois do desastre da semana anterior, este quarto lugar vai-me muito bem. Acho que, sinceramente, merecíamos esta posição, porque sofremos muito na semana passada e depois fizemos um grande esforço para conseguir esta melhoria depois de sexta-feira”, explicou Depois Espargaró.

De acordo com Pol, a reviravolta foi conseguida concentrando-se na frente e melhorando a inserção em curva. Não só o pneu médio dianteiro contribuiu para o aumento significativo de desempenho, como o piloto espanhol da KTM Red Bull também relatou uma abordagem diferente à configuração.

“No primeiro fim de semana de Aragón, tentámos todo o fim-de-semana perceber o que se passava. Só mudámos algumas coisinhas na nossa moto, porque normalmente me sinto confortável com a nossa moto ‘normal’, disse o jovem de 29 anos, de Granollers. “Mas no segundo fim-de-semana fizemos as coisas de forma diferente, tentámos usar configurações diferentes, longe das habituais. Tentámos uma distribuição de peso diferente, diferentes ângulos de garfo… Fomos muito mais longe do que nas outras pistas, onde só adaptámos pequenas coisas e jogámos com elas. Juntamente com o pneu dianteiro, essa foi a chave.”

A estreita cooperação com a equipa da KTM Red Bull Tech3 também foi decisiva aqui, revelou Pol: “A Tech3 também nos ajudou, especialmente o Lecuona. O Iker fez um ótimo trabalho no fim de semana, usámos a sua afinação no final. Foi muito importante para nós, acho que foi uma das primeiras vezes que tivemos uma grande ajuda de fora, porque na sexta-feira ainda tínhamos um problema real.”

O rookie da Tech3 Lecuona, por outro lado, já estava em oitavo lugar na lista de tempo combinados após o TL2. “A configuração do Iker realmente ajudou. Depois, todas as motos melhoraram, com o pneu dianteiro a melhorar e todo o pacote funcionou bem”, resumiu o oitavo classificado no Campeonato do Mundo.