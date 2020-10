Ainda não foi desta que a marca austríaca acertou com Aragón, com apenas 1 piloto no Top 10

Após o resultado dominante da Honda no Treino Livre 1 de MotoGP, em que mesmo com uma queda no fim da sessão, Alex Márquez foi o mais rápido, ficou-se a saber que o domínio da Honda fui ajudado pelo facto do que só os pilotos Honda vieram trocar de pneus nos últimos minutos da sessão.

Finalmente, Miguel Oliveira, depois de ter chegado a aparecer no Top 10 acabou a sessão em 13º a 1,258 segundos de frente.

A sua volta mais rápida de 1:49.442 foi conseguida à 12ª de 17 voltas, sendo Oliveira mesmo assim a segunda melhor KTM atrás de Pol Espargaró em nono também ele a mais de 1,1 segundos da frente .

Com Iker Lecuona em 15º e Binder afundado em 19º receia-se que as KTM irão estar de novo em dificuldades em Aragón, apesar das temperaturas mais amenas de hoje em relação à semana passada.