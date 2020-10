Numa sessão Q2 incrível, Zarco, Quartararo, Rins, Viñales e Nakagami lutaram pela pole, com uma incrível volta de Nakagami em 1:46.882 a colocar a Honda LCR na pole

Maverick Viñales transpôs o andamento que trouxe do Treino Livre 4 para a Q2, colocando-se no comando logo no início da curtíssima sessão, mas só para ser suplantado por Alex Rins logo a seguir, enquanto Miguel Oliveira se exibia em quarto, também tenho obviamente guardado tudo para conseguir um bom lugar na grelha.

Lecuona, a estrear-se na qualificação direta, aparecia também de repente no Top 3 com o comando a alternar constantemente: Primeiro, foi Quartararo, depois Zarco e logo de seguida Nakagami a irem para a frente, mas Joan Mir tinha uma volta rápida cancelada, enquanto Morbidelli era o mais rápido no segundo setor e saltava para segundo.

Viñales atacava de novo a meio da sessão quando se produziu uma debandada geral às boxes para pneus…

No regresso à pista a tensão era palpável,com Nakagami no comando a poder ser o primeiro japonês a fazer uma Pole em MotoGP desde Makoto Tamada em Valência em 2004.

À bandeira, Pol Espargaró saltava para sétimo e Nakagami tentava ainda baixar o tempo, fazendo um 1:46.882 espectacular. Quartararo, Rins e Viñales tentaram fazer uma volta rápida, enquanto Zarco caia e Rins saltava para terceiro…

Miguel Oliveira em oitavo partilharia a terceira fila com Crutchlow, mas soube-se depois que a sua volta rápida, como as de Márquez e Crutchlow, fora cancelada por bandeiras amarelas, restando ver quanto os baixa na grelha.