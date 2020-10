Luccio Cechinello não cabia em si de contentamento assim como toda a equipa da LCR Honda: Takaaki Nakagami tinha feito a pole-position, algo que um piloto japonês não fazia há 16 anos no MotoGP!

O japonês já tinha sido o mais veloz no TL2, foi segundo no TL3 e TL4 e o aviso estava dado…

“Segundo não era o lugar em que queríamos ficar, por isso procurei fazer uma nova volta rápida. A moto estava perfeita. Quando via que tinha a pole-position foi uma sensação maravilhosa”, disse Nakagami que com um espantoso tempo no minuto 1’46 colocava a um longo hiato no mundos dos Grandes Prémios de motociciclismo. Há dezasseis anos que um piloto japonês não chegava à pole.

“Agora quero manter-me concentrado para fazer uma boa corrida amanhã”, concluiu o piloto da LCR Honda.