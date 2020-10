O vencedor de Teruel comentou a mais recente vitória e a motivação para as 3 corridas restantes da temporada que acabará em Portimão

“Comi dinamite para o pequeno-almoço, acho eu!” – disse Franco Morbidelli comentando a sua vitória em Teruel, a segunda do ano: “Estava a sentir-me muito bem, a moto estava espetacular, corremos um risco na escolha de pneus, porque sabíamos que precisávamos de ter qualquer coisa mais, e jogámos um bocadinho com a escolha de pneu… Decidimos ir com o médio, e acho que compensou, porque na corrida, a moto portou-se muito bem, e eu estava me a sentir-me muito bem com o pacote que escolhemos!

Esta vitória, dedico à equipa porque eles trabalharam muito, muito bem, foi incrível o trabalho até tarde na boxe para pôr tudo melhor no moto, portanto dedica esta vitória a eles!

Estamos de novo em jogo a 25 pontos de distância do topo, e acho que vamo-nos dar bem também em Valência e Portimão. Estou-me a sentir bem, quero passar a modo de ataque pleno, como tenho feito ultimamente, mas não depende só de nós, da nossa atitude, depende de outras coisas mas a minha atitude vai ser de atacar ao máximo!”