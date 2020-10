Cal Crutchlow da Honda LCR colocou a sua Honda no 7º lugar para a segunda corrida de MotoGP em Aragón após uma qualificação agitada

Cal Crutchlow foi o segundo melhor piloto da Honda no sábado à tarde, com uma posição de 7º na grelha para o Grande Prémio Liqui Moly de Aragón. O britânico ficou a meio segundo do melhor tempo no final.

Porém, Crutchlow não pode fazer nada contra o ritmo do seu companheiro de equipa, Takaaki Nakagami, que fez a sua primeira pole.

Crutchlow chegou mesmo ao terceiro lugar nos livres de sexta-feira, mas ontem houve uma queda no TL3 e Crutchlow viu cancelada a sua melhor volta.

“Muitas vezes é enviado algo por mensagem antes de penalizar os pilotos. Vimos uma moto que deve ter caído, mas vinha a 350 km/h e estava no final de um grupo, não podia fazer nada.”

“Se todos tivessem melhorado a sua posição, ninguém teria ganho nada. Nunca vimos nada da bandeira amarela. Só vimos uma moto caída e pó. Não é fácil para as pessoas que decidem, mas também não é para nós. Quando chegamos à última curva, quase ninguém corta gás quando está numa volta rápida, mas depois eu quase caí na segunda parte da curva!”

Conclusão de Crutchlow: “Ainda temos que trabalhar para domingo. Não me sinto suficientemente forte no momento. Na qualificação, quase caí três vezes na minha volta rápida. Depois perdi três ou quatro décimos. Mas dei o meu melhor, por isso temos de aceitar o resultado.”

Sobre a pole position de Takaaki Nakagami, Crutchlow disse: “Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para compreender como o fez. O Taka merece o pódio, está a andar muito depressa. Talvez ganhe mesmo a corrida com com vantagem. Aqui andou inacreditavelmente, está mais rápido um segundo no seu ritmo do que no fim de semana passado. Não tem rival neste momento, mas depois vêm alguns adversários muito perto, está apertado atrás dele.”