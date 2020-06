O Francês ex-Campeão Mundial de SBK com a Aprilia estava ontem ainda embrenhado nos testes de Misano, sendo o único piloto autorizado a treinar com a Suzuki, que não é uma das marcas com concessões.

A equipa ainda tem estado a perceber exatamente as diferenças entre o chassis de 2019 e o de 2020 para maximizar as afinações da GSX-RR.

Porém, a dada altura do dia, a Suzuki Ecstar fez um intervalo e surpreendeu-o com um bolo de aniversário pelos seus 38 anos, que o piloto recebeu entusiasticamente, como se vê na foto.