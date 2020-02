MotoGP, 2020: Suzuki muito perto A Suzuki parece estar pronta desporto MotoSport desporto/motogp-2020-suzuki-muito-perto_5e59405717f0f312cfad91b7





Algumas equipas claramente fizeram avanços notáveis nos testes de pré-temporada enquanto algumas pareciam estar presas às mesmas questões que os têm perturbado nos últimos anos. O que sabemos rumo à primeira ronda do Mundial de MotoGP de 2020 é que a Suzuki foi das mais rápidas, ambos os pilotos mostrando forma consistente.

A SUZUKI: No que diz respeito à Suzuki Ecstar, a maior coisa que aprendemos é que estão prontos para ser candidatos ao título. A GSX-RR deu mais um passo em frente em 2020 e agora têm dois pilotos extremamente famintos de glória e, indo pela forma da pré-época, pilotos altamente competitivos e prontos a vencer, sob a forma de Alex Rins e Joan Mir. Estes estiveram em certas fases do teste em segundo e terceiro, se nunca propriamente à frente, mas em simulações mais longas estão claramente em forma. Rins esteve a escassas milésimas das voltas rápidas de Quartararo e Viñales, não raro com Mir logo atrás, a marca de Hamamatsu com os seus dois homens a acabar em 4º e 6º no último dia do Qatar.

2019 marcou o melhor ano de sempre da marca, com Rins a garantir duas vitórias e a quarta posição no Campeonato do Mundo. Um motor atualizado com um pouco mais de velocidade de topo, um chassis atualizado que permitirá à Suzuki continuar a acompanhar a Yamaha em velocidade através das curvas e uma imagem extra de motivação, pois 2020 marca 60 anos em Corridas de Grande Prémio, refletido na decoração azul e prateada.

Todos os meios de que a Suzuki dispõe dizem que estão prontos para uma temporada sensacional.