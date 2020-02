MotoGP 2020: Suzuki e Yamaha prontas a acabar domínio Honda? Ainda é cedo para dizer, mas as duas fábricas japonesas deixaram o Teste de Sepang em grande forma... desporto MotoSport desporto/motogp-2020-suzuki-e-yamaha-prontas-a-acabar-_5e47f9c9d617441277b04be2





Nos últimos três anos, foram a Ducati e Andrea Dovizioso que desafiaram o poder de Marc Márquez e da Honda Repsol para a coroa de MotoGP. Mas não estará isso prestes a mudar em 2020? Deixando o Teste de Sepang, duas fábricas pareciam estar em muito boa forma antes da nova campanha: a Suzuki e a Yamaha.

A Yamaha liderou as tabelas de tempos graças aos esforços de Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) na YZR-M1, tanto em versão 2019 como na de 2020. E apesar de terminar no topo da tabela nos três dias, o francês admitiu que o Dia 3 não fora o mais fácil, por isso há mais para vir do número 20.

Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) pode ter ocupado apenas o 16º lugar nas folhas de tempo globais, mas a longa simulação no traçado do GP da Malásia foi extremamente impressionante em termos de regularidade: 13 tempos dentro dos 1:59s em 20 voltas, para ser preciso.

O colega de equipa Valentino Rossi também elogiou a moto de 2020, dizendo que é um passo em frente em relação à do ano passado e que o novo composto Michelin ajuda a M1 com melhor aderência e resistência, enquanto por exemplo a Ducati revelou problemas e adaptação.

A Honda terá razões para se preocupar depois do Teste de Sepang? Os dois fabricantes japoneses parecem estar na berlinda para expulsar a Honda e Marc Márquez do poleiro, mas temos de levar em consideração que o Campeão não estava a 100%…

O Teste do Qatar deixou no ar algumas perguntas, mas onde tudo conta é quando as luzes se apagarem para a corrida de abertura da temporada.