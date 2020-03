MotoGP, 2020: SUZUKI COMEMOROU CENTENÁRIO A Suzuki Motor Corporation celebrou o seu 100º aniversário a 15 de Março de 2020. desporto MotoSport desporto/motogp-2020-suzuki-comemorou-centenario_5e78dfac8ca77d19679c624a





A história da Suzuki remonta a 1909, quando Michio Suzuki fundou a Suzuki Loom Works, uma fábrica de teares têxteis, a precurssora da Suzuki Loom Manufacturing Company fundada em 15 de Março de 1920 na atual Hamamatsu, Shizuoka. Desde então, a Suzuki expandiu o seu negócio de teares para motociclos, automóveis, motores de bordo, ATV’s e outros, adaptando-se sempre à tendência dos tempos.

Depois de mudar o nome para Suzuki Motor Co., Ltd. em 1954, lançou o Suzulight, o primeiro mini veículo produzido em massa no Japão, e muitos outros produtos que foram desenvolvidos focando-se nos clientes.

O nome da empresa foi alterado para “Suzuki Motor Corporation” em 1990, tendo em conta a sua expansão e globalização de negócios.

A jornada de 100 anos nunca foi fácil. Para ultrapassar uma série de crises desde a fundação, todos os membros da Suzuki se uniram como um só e continuaram a fazer a empresa prosperar.

A Suzuki cresceu para se tornar uma empresa com muitos fãs em todo o mundo, e ainda hoje, o seu espírito imutável de fabricação de precisão é transmitido aos empregados. Assinalando o início do próximo século este ano, todos os membros da Suzuki estão empenhados em alcançar um desempenho ainda maior no negócio.

Uma mensagem do Diretor e Presidente da Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki e do Diretor Geral Toshihiro Suzuki, diz:

“Este ano estamos a celebrar o nosso 100º aniversário. Em 15 de Março de 1920, Michio Suzuki fundou a Suzuki Loom Manufacturing Co. em Hamamatsu.”

“Desde então, expandimos o nosso negócio de teares para motociclos, automóveis, motores fora de bordo, ATV’s e outros, adaptando-nos sempre à tendência dos tempos, bem como dos mercados nacionais e globais. Agradecemos sinceramente o seu apoio contínuo.”

“O apoio inestimável do nosso pessoal em todos os momentos é verdadeiramente o maior fator que nos permitiu estar sempre perto do dia-a-dia dos nossos clientes e comemorar o 100º aniversário.”

“Todos os membros da Suzuki Motor Corporation consideram isto um marco importante para reafirmar a filosofia do fundador de ‘focar-se nos clientes’ e esforçar-se por entregar produtos aos clientes em todo o mundo.”

“Este ano marca também o início do nosso próximo século, e todos estamos empenhados em alcançar um desempenho empresarial ainda maior num ano tão importante.”

Em comemoração do 100º aniversário, um site especial que comemora o 100º aniversário pode ser visto no site global da Suzuki. Uma das manifestações visuais imediatas da efeméride foi a adoção do clássico prateado e azul da marca na equipa de MotoGP este ano.