Ben Spies, um dos poucos pilotos que venceu corridas tanto no Mundial de MotoGP como nas SBK, de que foi Campeão em 2009 depois de 3 títulos AMA nos Estados Unidos, falou dos seus tempos na MotoGP, revelou que o ombro direito “praticamente já não existe” depois de ter sido submetido a uma cirurgia não menos do que sete vezes. O norte-americano sabia que a sua carreira no MotoGP estava em apuros nos treinos em Mugello, em 2013, quando a mota o cuspiu à saída de uma curva tão violentamente que “me deslocou o ombro e não consegui soltar o acelerador… Se isso acontecesse no início da corrida, teria colhido 2 ou 3 motos a 280 Km/h!”

Segundo a MotoAmerica, Spies também disse que não ficou surpreendido com o alto nível no MotoGP, que já esperava, mas mesmo assim, dois pilotos ainda o surpreenderam, Marc Márquez e especialmente Casey Stoner.

Noutro registo, Enea Bastianini, líder do Mundial de Moto2, diz que não teria medo de se juntar ao MotoGP numa máquina Ducati, uma vez que acha que a Desmosedici ‘se adequa ao seu estilo’. Se pudesse ‘roubar’ uma qualidade a três pilotos atuais de MotoGP, escolheria a velocidade de Marc Márquez, a sabedoria de Valentino Rossi e a concentração de Andrea Dovizioso. No entanto, Bastianini classifica Casey Stoner como talvez o piloto mais talentoso da história.

Marc Marquez

Marc Márquez, por seu lado, falou de como é correr contra pilotos que tinham sido os seus ídolos enquanto crescia, como Valentino Rossi, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. “Correr contra eles é incrível. Do Valentino podes aprender muitas coisas: a nossa relação foi boa, como com outros pilotos, mas a relação é boa quando não lutas pelo mesmo objetivo”

“O mesmo aconteceu com o Pedrosa, éramos amigos, mas quando lutou comigo pelo campeonato, houve esta tensão e a vossa relação foi apenas ‘olá, como estás?’, ‘bem, obrigado’, e nada mais. Mas é uma tensão saudável, necessária para a competição”.