Devido à continuação da pandemia de coronavírus, a FIM, a Eurosport Events e a Motorsport Arena tomaram a decisão de cancelar a Speedweek, que aconteceria em Oschersleben, de 4 a 6 de Junho de 2020, e a Ronda 1 da Copa de Talentos do Norte.

A Copa de Talentos do Norte, uma novidade, estava marcada para acontecer ao lado da Speedweek Oschersleben, de 4 a 6 de Junho de 2020.

A incerteza obrigou agora ao cancelamento da prova, que fica agora programada para coincidir com o evento de MotoGP na Alemanha. Assim, a partir de hoje, a Ronda 1 da Northern Talent Cup fica agendada um pouco mais tarde para o Sachsenring, de 19 a 21 de Junho.

A Dorna Sports fará todo o possível para tentar garantir que as outras seis rondas originais no calendário da NTC ocorram como martado, bem como um teste de pré-temporada. Conforme confirmado anteriormente, a primeira ronda da NTC não ocorrerá antes da conclusão do referido teste. Este teste ocorrerá um período de tempo razoável antes da 1ª Ronda para garantir que todos os envolvidos tenham tempo suficiente para se preparar.

De acordo com as informações das autoridades governamentais, a Dorna Sports está a seguir de perto o atual surto de coronavírus. Como a situação permanece em constante evolução, uma nova data para o teste e a Ronda Austríaca, adiada recentemente, não podem ser confirmadas até que fique mais claro exatamente quando será possível realizar esses eventos.

Mais uma vez, um calendário revisto será publicado assim que disponível.