A primeira máquina de MotoGP da SKY VR46 com que Luca Marini vai fazer a sua estreia na classe rainha no próximo ano terá cores semelhantes às de Moto2 A equipa vai dar o seu primeiro salto na classe rainha com Luca Marini

A SKY Racing Team VR46 revelou as suas cores para a temporada de 2021, incluindo a primeira máquina de MotoGP patrocinada pela VR46.

Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti estiveram presentes no lançamento na sede da VR46 Riders Academy, em Tavullia, com transmissão em direto na Sky Uno, em Itália, antes da final do X Fator.

As novas MotoGP e Moto2 para a temporada de 2021, com decoração elaborada pelo departamento criativo VR46, têm o mesmo visual para ambas as classes: um toque de cinzento cetim torna-se preto brilhante, com um jogo de contrastes introduzido pelo azul cromado, que redesenha os gráficos das duas equipas de uma forma mais agressiva.

A época de 2020 viu a equipa italiana garantir o título mundial de Moto2 por equipas, e ficarem em segundo no Mundial de Moto2, graças aos esforços de Luca Marini, com um total de 17 pódios e 7 vitórias nas classes leve e intermédia. Nascida em 2014, quando a VR46 e a Sky se juntaram para apoiar o crescimento de talento italiano através do MotoGP, a equipa vai dar o seu primeiro salto na classe rainha em 2021 com Luca Marini, depois de ter sido alcançado um acordo entre a SKY Racing Team VR46, a Esponsorama Racing e a Ducati.

Entretanto, Marco Bezzecchi permanecerá em Moto2 e procurará conquistar a segunda coroa de classe intermédia da equipa após o sucesso de Francesco Bagnaia em 2018.

O italiano de cabelo encaracolado será acompanhado por Celestino Vietti, que faz o salto da classe de Moto3 após duas temporadas de sucesso.

Em ambas as classes, a SKY Racing Team VR46 poderá contar com o empenho e confiança dos parceiros que abraçaram a filosofia da equipa ao longo dos últimos anos. Com a U, a Monster Energy e a Bardahl continuarão a ser os principais parceiros do projeto. A Fassi também está confirmada juntamente com a Dainese e AGV, ao lado da equipa desde o seu nascimento.