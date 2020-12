Norma Companys, Diretora de Eventos da Dorna Sports, foi um dos pilares por detrás do sucesso da temporada marcada pela pandemia “O Campeonato de 2020 foi um desafio, mas ganhámos”

À procura de estabilidade depois de anos de trabalho como organizadora de eventos freelance, Norma encontrou essa segurança em 2006 na Dorna Sports. 16 anos depois, foi uma das figuras-chave por detrás do sucesso de um Campeonato do Mundo colocado em sério perigo pela pandemia do Covid-19.

Dedicamos-lhe o último artigo de 2020 desta rubrica sobre as mulheres do MotoGP para falar de como conseguiu lidar com esta temporada, e é também uma forma de homenagear as decisões corajosas que tomou nos últimos meses, ajudando-nos a esquecer, ainda que por algumas horas, a situação em que vivemos e que nos permite entusiasmar-nos diante dos ecrãs enquanto assistimos ao nosso desporto favorito.

“2020 foi um desafio para todos. Quando estávamos a isolar-nos em casa, encontrávamo-nos horas e horas todos os dias para encontrar uma solução e tentar delinear possíveis cenários sem saber ainda quando sairíamos de casa”, conta Norma. “Vivíamos na incerteza. Carmelo e Carlos Ezpeleta falavam constantemente com todos os promotores para se atualizarem todos os dias sobre a situação em cada país. Assim que as condições permitiram, criámos imediatamente o plano de contingência a partir do qual nasceu o protocolo de segurança para proteger e salvaguardar a saúde de todas as pessoas envolvidas no paddock.”

“Assustou-nos a todos. Tínhamos de encontrar uma maneira de fazer dos circuitos uma redoma de segurança. Por isso, pedimos às equipas para moverem o menor número possível de pessoas, éramos cerca de metade do paddock normal”, especifica.

“Além disso, todos aqueles que viajavam eram submetidos a um teste todas as semanas e quando havia corridas consecutivas ficavam no hotel para minimizar os riscos. Organizar a parte médica foi um dos aspetos mais desafiantes porque também era novo para os laboratórios trabalhar desta forma, mas felizmente, apesar de ter tido alguns casos, a situação foi sempre gerível.”

O acesso ao paddock tornou-se uma nova experiência mesmo para quem, como Norma, conhece bem o ambiente:

“Criámos uma app onde o resultado da zaragatoa era enviado e, se fosse negativo, podiam aceder ao paddock. Mas não só, dentro do paddock tivemos que manter o distanciamento social, inserir os painéis, comprar máscaras aprovadas suficientes para todos. Os circuitos encontravam-se sem público, também era um desafio para eles e, não tendo fãs, disponibilizavam espaço nas estruturas centrais para que pudéssemos trabalhar em segurança, respeitando o distanciamento social.”

Todos estes aspetos foram tratados pelo grupo de trabalho dirigido por Norma, que é o primeiro departamento da Dorna Sports a entrar em contacto com os circuitos e promotores: “Somos uma estrutura muito exigente, portanto, a nossa tarefa é avançar pedidos para tudo o que precisamos quando viajamos. E este ano chegamos a um acordo com novas necessidades e despesas que eram impensáveis até alguns meses antes.”

Normalmente, organizar um Grande Prémio requer pelo menos três meses de preparação, mas Norma explica que esta é a margem mínima e que depende das diferentes realidades:

“Temos colaborado com os proprietários do Circuito de Jerez-Angel Nieto há muitos anos, por isso normalmente demora alguns meses a dar vida ao evento. Este ano, receberam os dois primeiros Grandes Prémios da temporada e, apesar da situação, fizeram um trabalho excecional, especialmente porque foram os primeiros a experimentar uma nova realidade, a prevista no plano de contingência. Mas este ano a forma de trabalhar foi nova para todos e agora posso dizer que cada evento em 2020 foi um sucesso, conseguimos planear todo o Campeonato em tempo recorde.”

Depois de falar sobre os sucessos de uma temporada nada fácil de completar, rebobinamos a fita para voltar a 2006, quando Norma se juntou à Dorna Sports como coordenadora de eventos.

“Eu era apaixonada por motas, não conhecia bem a empresa na altura, mas tinham publicado um anúncio, por isso candidatei-me. O meu perfil acabou por interessar-lhes e depois de duas entrevistas o trabalho era meu.”

Depois de se formar em história da arte, até esse momento, Norma tinha-se dedicado à organização de eventos culturais como exposições, festivais de cinema antes, de repente, de se ver catapultada para o ambiente cheio de adrenalina do MotoGP:

“O impacto foi forte, a forma de trabalhar era muito diferente daquilo a que estava habituada. Costumava criar eventos em poucas semanas ou dias, aqui, em vez disso, passávamos meses a trabalhar para um único GP.”

Mas o que tornou esta nova aventura ainda mais atrativa para Norma foi a oportunidade de viajar e familiarizar-se com diferentes culturas, um aspeto que continua a fasciná-la ao fim de tantos anos.

“Quando organizamos o Grande Prémio do Japão, noto como as nossas vidas são diferentes. Sempre comunicamos através de tradutores, que conhecemos há anos, mas além do aspeto linguístico há também a vertente organizacional, temos formas muito diferentes de fazer as coisas.”

Ao longo dos anos, os deveres de Norma mudaram e as suas responsabilidades aumentaram:

“Quando comecei éramos seis, hoje o meu grupo de trabalho é composto por 11 pessoas.”

O seu profissionalismo fez com que fosse recompensada por se tornar gestora e depois diretora em 2016:

“No início, estava em contacto direto com os responsáveis pela manutenção da pista, tratei do aluguer de equipamentos, depois, a partir de 2014, comecei a viajar sozinha, para fazer algumas inspeções a pistas durante as férias de inverno e a partir de 2017, juntamente com Carles Jorba, diretor operacional sénior da Dorna Sports, vamos aos circuitos, explicando-lhes quais são as nossas necessidades para organizar um Grande Prémio. Acho este aspeto do meu trabalho muito emocionante, gosto de ver como as pistas evoluem.”

Viajar é um aspeto do seu trabalho, mas passar semanas longe de casa, a um ritmo em constante evolução, também pode causar momentos de angústia:

“A parte humana às vezes é a mais difícil de gerir porque me torno professora, mãe, psicóloga para os meus companheiros de viagem em pouco tempo, mas estando longe de casa por tanto tempo, mais cedo ou mais tarde torna-se difícil gerir a fadiga.”

Ao lidar com fusos horários, uma vida profissional organizada ao milésimo de segundo, virando o seu olhar para o passado, para quando ainda era uma aluna recém-licenciada, Norma observa o seu presente com orgulho e extrema satisfação:

“Este não era precisamente o meu objetivo de carreira, mas sempre estive tão comprometida com o que faço que estou orgulhosa do que atingi e do papel que faço.”