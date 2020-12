Do conforto da sua casa no Texas, Schwantz prestou algumas declarações mostrando-se radiante com a vitória da Suzuki “Podemos ter uma sensação do que foi ganhar o título, com toda aquela emoção e excitação com que eles celebraram!”

Kevin Schwantz falou sobre a recente conquista do título pela Suzuki, uma coisa que não acontecia desde 2000:

“Sabem, é sempre agradável quando a Suzuki ganha, eu visto muito a camisola do azul e não é o azul da Yamaha, é o azul da Suzuki, quero deixar isso bem claro!”

“Este título da Suzuki foi uma coisa espetacular para mim até porque muitos dos mecânicos que trabalhavam na equipa de Grande Prémio quando eu estava lá, ainda lá estão!”

“Claro que outros deles são novos, mas eu sei como eles são competentes no Japão, e como trabalham duro, e as longas horas que trabalham, tentando tirar o melhor de cada componente…”

“No meu tempo, com as 2 tempos, era tentar tirar o melhor da configuração dos escapes, para conseguir uma boa velocidade de ponta mas mesmo assim ainda ter algum binário no motor.”

“Através deles, podemos ter uma sensação do que foi ganhar o título, toda aquela emoção e excitação com que eles celebraram!”

“Foi pena terem ganho por pilotos e equipas e não terem ganho também o título de construtores, mas é muito especial, especialmente sabendo que eu estive envolvido num desses esforços, que se traduziu num campeonato Mundial para a marca, significa muito para mim!”

“Acho que a Suzuki fez um grande trabalho, desde a fábrica em Hamamatsu à equipa, e que trabalharam muito, até os tipos da equipa!”

“Para bater as outras fábricas, quando as coisas vão na direção certa, eles são uma força a ter em conta, isso é uma certeza.”

“O problema é que, para ter uma equipa satélite, tem que haver muito mais material que eles são obrigados a fornecer, e para um pequeno fabricante quer seja a Suzuki, ou quer seja a KTM, é muito mais difícil de fazer, mas se conseguirem ter as motos lá fora a andar e ainda fornecer peças idênticas a todas as equipas é a situação ideal.”

“Acho que eles também tem que dar o crédito ao seu piloto de testes, que o Sylvain Guintoli também devia levar umas palmadinhas nas costas por este sucesso, e de facto toda a equipa de teste.”

“Quer dizer que todos os pilotos estão a trabalhar bem, a comunicar bem entre eles e com a fábrica, e que estão a ultrapassar os problemas, mas embora fosse sempre útil ter duas ou três motos extras na grelha para recolher dados, é a maneira com que a Suzuki tem trabalhado e não tenho a certeza se adotarem uma equipa satélite será a direção certa neste momento!”