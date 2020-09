A Yamaha está em crise. Nos últimos três Grandes Prémios, possivelmente por terem baixado o regime máximo por precaução, a Yamaha não sofreu danos nos motores, mas Quartararo e Viñales, que lideram o Campeonato, nem chegaram aos seis primeiros lugares.

A Yamaha entrou na temporada de 2020 com o maior número de pilotos no topo desde o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2002. E depois de três melhores momentos de Maverick Viñales nos testes de inverno, a estrela espanhola foi apontada como o primeiro rival de Marc Márquez, já que Dovizioso e a Ducati se queixavam de dificuldades de adaptação relacionadas com o novo pneu traseiro da Michelin.

Na verdade, a Yamaha começou a temporada como raramente tem feito. Em Jerez, o prodígio Fabio Quartararo brilhou duas vezes com o melhor tempo de qualificação. Depois averbou duas vitórias, cada uma à frente de Viñales. No segundo GP de Jerez, a Yamaha subiu mesmo aos três lugares do pódio, com Rossi a terminar em terceiro.

Assim a Yamaha parecia estar a capitalizar na perfeição a ausência do lesionado Marc Márquez e a correspondente fraqueza da Honda, em contraste com a Ducati, porque “Dovi” trouxe para casa apenas um terceiro e um sexto lugar a partir de Espanha.

Para a Yamaha, estava em jogo o primeiro título de MotoGP desde a tripla de 2015, quando Jorge Lorenzo esteve em vantagem no duelo de títulos frente a Rossi.

Mas os três motores danificados em Jerez para Rossi (corrida 1), Morbidelli (corrida 2) e Viñales (FP3 em Jerez 2) causaram um frenesim entre os quadros da Yamaha.

A Yamaha identificou posteriormente um fornecimento defeituoso de válvulas como a causa dos defeitos. Os japoneses pediram autorização à aliança de fabricante MSMA para abrir os motores anteriormente selados e trocar as válvulas pelas novas.

Mas os outros fabricantes queriam ter garantias de que as novas válvulas não contribuiriam para um aumento não autorizado do desempenho, uma vez que o desenvolvimento dos motores está congelado desde março de 2020 até ao final da temporada de 2021.

A Yamaha não pôde ou não quis fornecer qualquer prova dos danos das válvulas suspeitas para não revelar aos outros segredos do seu motor, e retirou o pedido de substituição dos componentes antes do segundo GP de Spielberg. Exames mais detalhados mostraram que o calor extremo de 42 graus foi provavelmente o culpado pelos danos no motor em Jerez, segundo a Yamaha. Não foram pedidas mais atualizações e foi anunciado que o problema foi resolvido por uma “nova configuração do motor”, efetuada eletronicamente sem necessidade de os abrir.

Na realidade, o regime máximo parece ter sido reduzido em cerca de 500 rpm para aumentar a vida útil dos motores. O problema é que, logicamente, o desempenho sofreu com isso.

Esta suspeita foi confirmada pelos fracos valores de velocidade máxima em Brno e Spielberg e várias declarações dos pilotos.

Um olhar sobre a pontuação nos primeiros cinco Grandes Prémios também apoia a tese de redução de velocidade às M1. Quartararo conseguiu apenas um 7º, 8º e 13º lugares nas últimas três corridas. Viñales terminou em 14º e 10º, depois veio a falha do travão e, assim, um zero na segunda prova de Spielberg. Além disso, houve sérios problemas de travagem na Áustria, que relegaram o líder do Mundial, Fabio Quartararo, a um visitante regular das áreas de gravilha.

Entretanto, o desconforto está a espalhar-se na Yamaha, embora o diretor-geral Lin Jarvis esteja convencido de que os seus pilotos irão todos passar a temporada com os cinco motores prescritos.

Do lado positivo, o motor em chamas de Viñales após a queda a 210 km/h no GP da Estíria foi salvo e continua a fazer parte da alocação, como Lin Jarvis confirmou.

No entanto, a situação do motor na Yamaha não parece particularmente confortável. Quartararo tem o quinto (e último) motor em utilização, Rossi, Morbidelli e Viñales vão no quarto, incluindo o motor de corrida de Spielberg 2, que pode ser salvo do incêndio. Em contraste, a Suzuki só perdeu um motor de Rins na Áustria, o único que se perdeu até agora.

Isto significa que o líder do Campeonato do Mundo, Quartartaro, já não tem motores frescos para receber nos últimos nove Grandes Prémios, e os outros três pilotos ainda têm um por Grande Prémio percorrido de cerca de 500 km, sendo o tempo de funcionamento dos motores de 2.500 a 3.000 km.

Se um piloto precisar de instalar um (sexto motor), adicional, tem de cumprir um arranque do pit lane 5 segundos após a luz verde como penalização. Ou pode optar começar do seu lugar de partida na grelha e, em seguida, levar uma penalização de drive through durante a corrida.

Desde que uma limitação no número máximo de motores foi introduzida, tais medidas só aconteceram duas vezes: Rossi teve de partir do Pit Lane uma vez durante a sua fase na Ducati em Aragón e Pol Espargaró teve de fazer o mesmo em Valência em 2017, porque a KTM substituiu os motores screamer em Jerez por versões big-bang antes do final do seu tempo de corrida.