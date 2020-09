A alegria da KTM com o resultado da Q1 foi de curta duração, pois logo nos primeiros segundos da Q2 Espargaró caiu numa volta rápida, com Oliveira na boxe sem se juntar ao pelotão, decerto a pedir algumas afinações na sua moto e Viñales provisoriamente no comando.

Rossi atacava o tempo e saltava para quinto a seguir a Quartararo e Morbidelli.

A meio da sessão, Viñales tenta uma série de voltas rápidas e ainda Miguel Oliveira não tinha saído da boxe a cinco minutos do final, com Quartararo na pole provisória e Rossi segundo a 86 milésimas.

Finalmente, a cinco minutos do final, Oliveira saiu para a pista quando Viñales se colocava na pole com 1:31.787 e as Yamaha todas nos primeiros 4 Viñales veio trocar de moto quando Mir teve uma escapada à justa na Suzuki.

A primeira volta cronometrada de Oliveira colocou-o na segunda fila na sexta posição ainda que a seguir baixasse para sétimo na terceira.

À bandeira, Morbidelli tem a pole durante alguns segundos mas Viñales regressa ao topo com 1:31.411 e faz a pole na última volta, com Oliveira a baixar para 11º e qualificar na quarta fila da grelha.

Qualificação, Top 10

112M. Viñales1:31.411221F. Morbidelli+0,312320F. Quartararo+0,380446V. Rossi+0,466543J. Miller+0,641663F. Bagnaia+0,643742A. Rins+0,679836J. Mir+0,69194A. Dovizioso+0,773105J. Zarco+0,807