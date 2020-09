Durante uma boa parte do terceiro treino livre as posições não se alteraram pois os tempos de sexta-feira estavam difíceis de igualar…

No entanto após alguns minutos Viñales tinha estado na liderança sobre Quartararo e Oliveira melhorara de nono para sétimo, com Zarco já a aparecer também em nono e Bradley Smith, incrivelmente em 10º na Aprilia.

Em relação aos tempos do dia anterior, à medida que Morbidelli e Rossi vinham para os lugares da frente Lecuona baixou para nono e Oliveira mantinha-se a meio segundo da volta rápida de Quartararo.

A 10 minutos do final, Miller foi para a frente e ao saltar para quinto pouco depois, Dovizioso baixou Oliveira para oitavo e logo a seguir Aleix Espargaró veio para sétimo, colocando mesmo Oliveira fora do top 10 quando Joan Mir veio para quarto nos últimos minutos e Lecuona caiu, seguido a 4 minutos do fim de Pol Espargaró…

Com o esforço das últimas voltas, Oliveira, que fora à boxe, baixava para 14º fora da qualificação automática e Jack Miller caia a 2 minutos do término da sessão, provocando bandeiras amartelas que iriam cancelar várias voltas rápidas, piorado pela queda de Smith a 30 segundos, quando Oliveira está em 11º a 76 milésimas do tempo de qualificação e Rossi, exibindo o seu habitual capacete único para Misano, vai para a frente com 1:31.861, apenas a duas décimas do recorde da pista!

No combinado, Oliveira ficou em 12º, mas com a volta cancelada, baixou para 16º e terá agora de ir à Q1, bem como Espargaró após a sua queda…