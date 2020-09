Fabio Quartararo no topo, termina sexta-feira com o tempo mais rápido, após liderar o segundo treino livre na Yamaha Petronas SRT em Misano, com a Yamaha e a KTM a ocuparem oito das dez primeiras posições.

Um distante segundo de Maverick Viñales no TL1, Quartararo voltou a atacar no TL2 com uma volta de 1:32.189s que bateu à justa o melhor esforço do seu rival espanhol de 1:32.198s.

Com apenas três pilotos em todo o campo a contarem com os seus melhores tempos de volta da FP1 para os manter nas tabelas de treinos combinados, Viñales ficou em segundo lugar na geral, mas foi Franco Morbidelli a seguir o seu companheiro de equipa no TL2, pouco menos de duas décimas à deriva.

Uma sessão encorajadora tanto para a Yamaha como para a KTM, a sua armada de quatro piloto fortes revelou-se difícil de penetrar no TL2, com Pol Espargaró a ser o terceiro mais rápido na RC16 de fábrica, como já fora no TL1, mas apenas à frente do impressionante Iker Lecuona na moto irmã da Tech3, o espanhol constantemente a recuperar para o topo das tabelas de tempos durante a sessão antes de terminar em 4º.

Valentino Rossi e Viñales seguiram-se em quinto e sexto lugar nas Yamaha de fábrica, com Danilo Petrucci a emergir como o melhor dos não-Yamaha/KTM em sétimo lugar na Ducati de fábrica.

Brad Binder recuperou de uma queda rápida na Curva 6 para ir ao oitavo lugar, à frente do vencedor do último MotoGP, Miguel Oliveira, com a moto mais rápida no Top 10 a atingir os 295,8 Km/h, que deixou tarde para saltar para o 9º lugar no TL2 e na tabela geral de tempos.

Aleix Espargaró arrecadou o top 10 como o melhor das Aprilia, afastando Andrea Dovizioso, que parecia ainda estar a ter problemas com a eletrónica, tendo sido antes forçado a ficar de fora de parte do TL1 pela mesma razão.

Takaaki Nakagami foi a Honda mais rápida em 12º, à frente do piloto de topo da Suzuki Alex Rins, que se safou melhor do que o companheiro de equipa Joan Mir depois de ter andado na gravilha, com o espanhol a empregar algumas habilidades magistrais de fora de estrada para controlar a GSX-RR e não cair.

Johann Zarco, que deverá ser confirmado na Ducati oficial para 2021, foi o 14º melhor, enquanto a Honda preencheu três das quatro últimas posições com Cal Crutchlow, Stefan Bradl e Alex Márquez.