Franco Morbidelli, Yamaha Petronas, vencedor com 42:02.272

“uma semana podemos estar no pódio e na semana seguinte no chão”

“Sinto-me muito bem, estou sem palavras, foi um fim-de-semana perfeito para mim, estou muito contente…

Quero agradecer a todas as pessoas que tem trabalhado comigo e apoiado através da minha carreira, que foi bastante curta e íngreme porque há sete anos estava aqui a correr no campeonato italiano e agora estou aqui a vencer uma corrida de MotoGP.

Se isto aconteceu é porque tive pessoas à minha volta que fizeram um grande trabalho e que cuidaram de mim e me acarinharam bastante e o meu primeiro pensamento é pra eles.

No fundo sou apenas um piloto satélite numa moto satélite e não penso demais no campeonato por muitas razões, tento divertir-me e encarar o Campeonato corrida a corrida…

Como todos viram uma semana podemos estar no pódio e na semana seguinte no chão cheio de dores e espero não destruir o meu físico… temos que manter o foco e manter as coisas assim mas sem pensar demasiado…

Ainda não processei isto tudo, mas definitivamente é uma boa sensação, estou a gozar este momento..

Nas últimas voltas passaram-me várias ideias pela cabeça como quando venci aqui no Campeonato Italiano de Superstock há sete anos a sensação é a mesma mas muito mais intensa, só posso dizer obrigado a todos!”

Francesco Bagnaia, Ducati Pramac, segundo a 2,217s

“Este fim-de-semana pensei que não estava pronto…”

“Tudo foi difícil nas primeiras duas semanas de sair da cama até tentar treinar e até um bocado assustador… as últimas cinco semanas foram muito duras mas deram-me esta raiva para estar competitivo e depois conseguir este resultado, tenho que agradecer a toda a gente, o meu médico o meu Fisioterapeuta, o meu preparador e a minha namorada, que insistiram comigo e me puxaram todos os dias para este resultado…

Este fim-de-semana pensei que não estava pronto, mas quando vi no segundo dia que era rápido, nem estava a pensar no pódio mas no top 10, e esta manhã no Warm Up estava muito competitivo, na corrida estava no ritmo e tentei tudo…

O único problema na corrida foram as primeiras cinco voltas, estava com dificuldades de entrar no ritmo mas de qualquer modo estou muito contente…

Nas últimas voltas tinha muitas dores na perna, mas estou muito contente com o primeiro pódio, ainda por cima em casa é uma coisa incrível… hoje lutámos muito e o sabor de estar no pódio é muito bom!”

John Mir terceiro a 2,290s:

“senti-me bem na moto na última parte da corrida”

“Estou super feliz de estar no pódio, porque outro pódio é muito importante para mim, mostra que agora estamos competitivos em todas as pistas…

A última volta foi boa, senti-me bem na moto na última parte da corrida, do meio para o fim estava capaz de andar confortável e muito rápido, mas estava a faltar qualquer coisa no início, não tinha o mesmo ritmo que os outros pilotos…

Estava a ter muitas dificuldades das curvas rápidas, isso foi o nosso ponto fraco nessa corrida e vamos ver se para a semana melhoramos nessa área.

Preciso de ser um bocado mais competitivo com o novo pneu e se melhorarmos a sensação com o pneu melhoramos na qualificação e subimos na corrida, isso é a minha prioridade neste momento

De qualquer modo, estamos no pódio e é onde queremos ficar.”