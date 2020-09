MotoGP, 2020, San Marino : Oliveira 9º no TL4 liderado por Quartararo

Obrigado a ir à Q1 por não ter ficado no Top 10 na terceira sessão livre, Miguel Oliveira não perdeu tempo a atacar no treino livre 4 e aparecer nos primeiros três nos primeiros minutos, com Zarco no comando. Mais uns minutos e Pol Espargaró veio para a frente, com Oliveira entre Morbidelli e Nakagami.