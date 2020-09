A atribuição detalhada dos pneus do GP de São Marino vê quatro pneus dianteiros disponíveis à escolha para uma das pistas mais complexas do Campeonato do Mundo de MotoGP, uma vez que uma superfície nova representa ao mesmo tempo um desafio e uma incógnita.

O Campeonato do Mundo de MotoGP ruma esta semana a Itália para o primeiro de um duplo cabeçalho no Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, com as MotoE a regressar à pista.

O Circuito do Adriático segue a liderança do Red Bull Ring na Áustria e do Circuito de Jerez, em Espanha, em receber provas consecutivas, primeiro com o Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini e depois a estreia do Gran Premio Tissot dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

Situado perto das margens do Mar Adriático, o circuito de 4.226 metros possui um dos traçados mais técnicos e intrincados da temporada, com seis curvas à esquerda e dez à direita, algumas muito rápidas e longas, colocando uma variedade de desafios para os pilotos, bem como para os seus pneus.

De acordo com o normal, as equipas serão fornecidas com uma gama de pneus dianteiros macios, normais e duros com um acabamento simétrico para o fim-de-semana de corrida, mas a Michelin também fornecerá uma quarta especificação.

Como o asfalto foi refeito recentemente, uma slick dianteiro assimétrico, com um lado direito mais duro, vai ser incluído na gama Michelin.

Quanto aos pneus traseiros, o macio, médio e duro serão todos assimétricos com um lado direito mais duro, dado o maior número de curvas nesse sentido, ajudando a contrariar o desgaste ao longo da corrida de 27 voltas.

Dada a propensão para chuva neste local, os pneus Michelin Power Rain também estarão na atribuição das equipas durante os dois fins-de-semana. As frentes simétricas macias e médias e as traseiras médias, com o lado direito mais duro, estão prontas para serem chamadas caso os pilotos sintam a necessidade de o fazer.

A Michelin também está a fornecer pneus para as corridas do Mundial de MotoE durante os dois fins-de-semana. Este será o segundo traçado em que os novos pneus Michelin Slick MotoE, com uma reedição redesenhada de biomateriais e materiais regenerados, vão ser utilizados em 2020, após a sua estreia em Jerez, em Julho.