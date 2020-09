Depois da histórica primeira vitória na classe rainha para Miguel Oliveira no Red Bull Ring há duas semanas, a equipa da KTM Red Bull Tech3 e, parece, todo o Portugal, estão impacientes para que chegue o próximo Grande Prémio.

Est efim-de-semana é a vez do Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli e Miguel espera manter a forte forma mostrada anteriormente. Com dois dias de testes no traçado em junho, em que foi mesmo o mais rápido, Oliveira, agora 9º no Campeonato com 43 pontos, sente-se bem preparado para entregar outro resultado extraordinário.

A caminho de Itália, o português afirmou: “Obviamente estou de saída e inspirado para ir à ronda de provas de Setembro. Acho que vai ser fisicamente difícil aguentar três fins-de-semana seguidos outra vez, mas tivemos um bom descanso e estamos com certeza motivados para voltar a trabalhar. Para começar, numa pista onde já estivemos a testar em Junho e onde temos informação, acho que podemos sair-nos muito bem nas corridas. Só espero manter o nosso nível, que mostrámos em Spielberg, e continuar a lutar pelos lugares cimeiros.”

Da mesma forma, Iker Lecuona aguarda ansiosamente as próximas três corridas, duas a decorrer em Misano, enquanto a seguir todo o paddock se desloca para Barcelona para a terceira ronda. O estreante de MotoGP concluiu os dois últimos Grandes Prémios dentro do top 10 da classe e tem como objetivo continuar o seu sucesso este fim-de-semana.