O piloto da LCR Honda Castrol revelou no Instagram que tinha feito uma operação ao problema de tendinite no braço recentemente antes da primeira corrida de Misano e terá de ser submetido a um teste de fitness quinta-feira para ver se está apto a correr.

Em vésperas do Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, Cal Crutchlow (Honda LCR Castrol) confirmou, através de imagens gráficas e vídeos na sua página de Instagram que foi submetido a uma cirurgia à tendinite no braço direito.

É a segunda vez esta temporada que o piloto britânico é submetido a uma cirurgia. Crutchlow caiu violentamente no Warm Up no GP de Espanha, o que o deixou com uma fratura no escafoide esquerdo, que tem atormentado a sua campanha de 2020 desde então. Na Andaluzia, uma semana depois, Crutchlow mencionou que sofria de uma tendinite no braço direito, quando o piloto da HRC chegou a parar e regressar à pista durante a corrida por causa do problema.

Agora, no entanto, Crutchlow foi submetido a uma cirurgia no antebraço direito antes do primeiro fim-de-semana de Misano, com o número 35 a tentar passar um teste de fitness na tarde desta quinta-feira para ser declarado apto para a 6ª ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP.

(Atenção conteúdo gráfico)